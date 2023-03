Aggredita da uno sconosciuto in mezzo alla strada, sotto gli occhi dei passanti. Donna in ospedale sotto choc

ANCONA - Aggredita da uno sconosciuto in pieno giorno. È accaduto in via Tiziano ad Ancona: una donna di 45 anni stava camminando sul marciapiede quando all'improvviso un uomo di mezza età le si è avventato contro senza motivo apparente.

Un'aggressione in piena regola, davanti ai passanti sotto choc che hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato la malcapitata in ospedale per accertamenti. I militari stanno indagando sulle motivazioni dell'aggressione dal momento che la donna ha riferito di non conoscere la persona che l'ha presa di mira.