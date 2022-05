Addio a don Dino Albanesi, per trent'anni il parroco del Poggio: ha il record di matrimoni e inventò il carnevale delle api

ANCONA - Lutto sul Conero e per la diocesi di Ancona. E’ scomparso, all’età di 81 anni, don Dino Albanesi, mitico parroco di Poggio- Massignano per oltre 30 anni. Un personaggio carismatico, amico di tutti (credenti e non) che ha segnato la vita sociale, oltre a quella spirituale, della frazione del Conero. Capace di aggregare le persone, don Dino viene anche ricordato come il prete recordman di matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale (anche una cinquantina l’anno).

Sposi che arrivavano dalla città, ma anche da diverse parti d’Italia e del mondo, attratti dalla bellezza del posto ma anche dalla grande disponibilità di don Dino. Al Poggio era un amico, un fratello, di tutti. Dinamico ed infaticabile, aveva creato tanti appuntamenti, come il carnevale delle api, la festa dell’anziano, il 1° novembre al Poggio, i concerti d’organo, la festa di sant’Antonio e della Confraternita, quella della Befana, il Ferragosto a Portonovo. Era nato a Filottrano il 23 settembre del 1941 e diventato sacerdote il 29 giugno del 1965 (tra l’altro era stato compagno di seminario del cardinale Edoardo Menichelli). Insegnante di religione per lungo tempo. Come sacerdote era stato vice parroco prima a Polverigi, poi a Torrette ed a San Paolo di Vallemiano. Poi la lunga parentesi al Poggio fino ad una decina d’anni fa quando dovette lasciare per seri problemi di salute.

Si era ritirato nella sua casa di corso Mazzini, ad Ancona, fino a poco tempo fa quando era stato prima ricoverato a Torrette e poi all’ospedale di comunità di Loreto. Oltre ai tanti parrocchiani, che lo ricordano in maniera commossa, lascia la sorella Giuseppina ed il fratello Pietro. I funerali avranno luogo domani alle 15,30 nella chiesa di san Francesco a Filottrano, e poi tumulato nella cappella dei preti del locale cimitero. Al Poggio verrà ricordato con una ulteriore celebrazione, che si terrà sabato 14 alle ore 19.

