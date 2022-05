Dog Agility, l'anconetana Elena Boari vice campionessa del mondo col suo barboncino Effe Effe

ANCONA - Elena Boari e Effe Effe Medaglia d’Argento ai Mondiali di Agility under 18. È Anconetana la Vicecampionessa del Mondo under 18 di Agility dog: Elena Boari, classe 2006, e il Barboncino Effe Effe di 5 anni, hanno conquistato la Medaglia d’Argento a Ermelo, in Olanda, durante la 10° edizione del World Agility Open Championships (WAO), tenutasi dal 19 al 22 Maggio scorso. Più di 30 Nazioni partecipanti, centinaia di concorrenti con i propri cani.

APPROFONDIMENTI ANCONA Elena Boari vice campionessa del mondo di agility col barboncino Effe...

La Nazionale Fidasc-Csen Italiana ha conquistato numerosi titoli, e tra questi, l’argento Juniores, dove si sono classificati al primo posto la Repubblica Ceca e al terzo la Finlandia.

Podio e giro di campo d’onore con la bandiera Italiana per la sedicenne, già due volte Campionessa Italiana under 18, studentessa al terzo anno del Liceo Scientifico Galilei di Ancona.

“E’ stato entusiasmante rappresentare l’Italia in questa competizione internazionale” – ci racconta Elena – “Soprattutto è stato bellissimo passare il tempo insieme a tutta la squadra durante queste giornate ed è stata una forte emozione sentire tutti loro tifare per me durante i percorsi. Noi giovanissimi abbiamo imparato dai veterani molte cose, così come dai concorrenti delle altre Nazioni. E’ stato grandioso condividere questa fantastica esperienza con ragazzi scozzesi, inglesi, statunitensi, canadesi e tanti altri con cui ci siamo scambiati le maglie delle Nazionali per ricordo”.

Elena e Effe Effe parteciperanno insieme ad altri della squadra Italiana alla gara Nazionale che l’AnconAgility organizzerà il 4 e 5 giugno presso il campo sportivo di via Grotte.

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA