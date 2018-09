Divieto di balneazione esteso a Portonovo e alla Grotta Azzurra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'estate prosegue ma per i bagni ci sono altri problemi e altri ostacoli perchè a seguito dei campionamenti effettuati ieri dall'Arpam riguardanti il monitoraggio dell'alga tossica Ostreopsis Ovata - la cui consistente presenza era già stata accertata in zona Passetto Ascensore e Pietralacroce Scalaccia, è stata rilevata una massiccia presenza della fioritura algale anche nelle acque della Grotta Azzurra e in quelle di Portonovo-zona Fortino Napoleonico. Per tale motivo il divieto di balneazione - che permane al Passetto e a Pietralacroce - viene esteso alle due ultime località fino alla completa scomparsa del fenomeno.