Ancona, vari reati commessi sul territorio: tre provvedimenti di espulsione negli ultimi giorni

ANCONA- Sono stati eseguiti tre provvedimenti di espulsione da parte delle autorità giudiziarie per due uomini e una donna che si trovano ad Ancona.

I casi specifici

Il primo, detenuto a Montacuto, è un cittadino albanese reo di aver rimediato diverse condanne per rapina, furto aggravato, auto-riciclaggio, lesioni personale e resistenza a pubblico ufficiale. Per quel che concerne gli altri si tratta di una cittadina georgiana e un cittadino ghanese presenti sul territorio in forma irregolare.