ANCONA - Serata movimentata quella di ieri in via De Gasperi dove dopo un diverbio un uomo di 40 anni e uno di 70 anni hanno cominciato a picchiarsi: immediata la richiesta di intervento, sul posto tre volanti della Polizia e la Croce Gialla che has trasportato il quarantenne al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso mentre il settantenne ha preferito far ritorno a casa.

Ultimo aggiornamento: 10:39

