Disturbava i passeggeri che attendevano il treno: daspo e multa per un 40enne ubriaco

ANCONA - Un uomo denunciato per inottemperanza ad un decreto espulsivo, un provvedimento di daspo urbano, oltre 250 persone controllate e circa 70 bagagli ispezionati: è questo il bilancio dell’operazione ad “Alto Impatto” che ieri ha visto impegnati nella stazione di Ancona Centrale decine di operatori della Polfer unitamente a due unità della Squadra Cinofili della Questura di Ancona. Nell’ambito dell’Operazione, sono stati utilizzati dalle pattuglie gli smartphone per il controllo in tempo reale dei documenti, nonché metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ragazza minorenne scappata da casa rintracciata e affidata ad una...

In particolare, un 30enne nigeriano è stato denunciato perché gravato da un ordine di espulsione emesso a settembre dal Questore di Ancona. Lo straniero, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Un daspo urbano è stato applicato dai poliziotti ad un 40enne italiano che, in stato di evidente ubriachezza, disturbava i passeggeri in attesa dei treni. L’uomo, oltre al citato provvedimento, è stato anche sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA