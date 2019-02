Distruggono dodici auto per rubare pochi spiccioli Due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Hanno distrutto dodici auto per rubare pochi spiccioli, un auricolare bluetooth e una chiavetta usb. Notte choc in via Flaminia dove i residenti sono stati svegliati nella notte da un blitz di due marocchini giunti ad Ancona molto probabilmente in treno. I due hanno fatto più danni che bottino. Si sono arresi agli agenti di polizia delle Volanti che, dopo averli scoperti in flagrante, li hanno inseguiti e braccati. Uno dei due marocchini era ferito: si è tagliato mentre faceva razzia nelle auto.