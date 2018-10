Distruggono un'auto a colpi â€‹di mazza da baseball: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Auto distrutta a colpi di mazza da baseball: arrestati due quarantenni.Era da poco trascorsa la mezzanotte quanto i carabinieri della Compagnia di Ancona sono intervenuti nel quartiere Ponterosso dove era stato effettuato poco prima un vero e proprio raid che ha visto per oggetto il danneggiamento di un autovettura: l’utilitaria aveva tutti i vetri completamente frantumati e diversi graffi e bozzi lungo la carrozzeria, verosimilmente conseguenti ad una serie di calci e colpi inferti mediante una mazza da baseball.Le attività di ricerche effettuate nell’immediatezza hanno permesso di risalire a due uomini all’incirca quarantenni come gli autori del raid, ma non si esclude la compartecipazione di altri individui tuttora al vaglio.Per i due tratti in arresto, che sono stati trovati in possesso di una mazza da baseball e altri oggetti contundenti, si sono aperte le porte del carcere di Montacuto e nei prossimi giorni saranno chiamati a deporre dinanzi al Gip per il previsto giudizio di convalida. Per loro l’accusa di danneggiamento aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.