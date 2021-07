ANCONA - Alla guida della sua auto probabilmente per una distrazione ne perde il controllo e si schianta contro due auto parcheggiate. E' successo questa mattina in zona Palombare con la Croce Gialla che è intervenuta per soccorrere una donna di 71 anni che anche a causa di un trauma cranico è stata portata per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

