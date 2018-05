Si distrae per colpa di una bottiglia e si schianta su una macchina in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si piega per raccogliere una bottiglietta d’acqua finita sotto il sedile e si schianta contro un’auto in sosta. Una banale distrazione poteva costare caro a un 74enne residente al Poggio (L.L.) che ieri mattina, poco prima delle 10, ha perso il controllo della propria Fiat Sedici ed è finito addosso a una Mercedes che la proprietaria aveva parcheggiato lungo via Circonvallazione, in curva. L’uomo, sotto choc per l’incidente, è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla ed è stato accompagnato all’ospedale di Torrette per un trauma cranico non grave. Ingenti i danni alle due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e la polizia municipale per i rilievi di legge