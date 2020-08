Si distrae e con l'auto si schianta contro un muretto: tunisino ferito

ANCONA - Alla guida della sua auto per una distrazione perde il controllo del mezzo e si schianta su un muretto. E' successo nella tarda mattinata di oggi lungo la Flaminia all'altezza del supermercato Lidl con il tunisino (un 32 enne) soccorso dalla Croce Gialla e portato per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette. Sul posto per la gestione della viabilità anche la polizia municipale.

