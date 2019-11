Ancona, il Rio Club torna all'antico: i ragazzi possono ballare la domenica pomeriggio. Ma senza alcolici

ANCONA - Un sunday party dove la musica risuonerà di pomeriggio e non in piena notte. È la novità introdotta dal Rio Club, la discoteca di Marina Dorica partita con la nuova gestione targata Nicolas Mobili e Cristiano Ferri appena due settimane fa. Oggi, il locale aprirà i battenti a partire dalle 16 per poter permettere ai ragazzini di passare una domenica in pista e festeggiare il ritorno di un concept che ad Ancona non si vedeva da una ventina di anni, quando l’epoca d’oro delle discoteche attraeva la clientela - soprattutto studenti delle superiori - anche di pomeriggio.

Per cena, poi, tutti a casa.

Erano i tempi dell’Odissea e del Cinquecento (ex Ambaradan), locale che si trovava nei pressi dell’Obi, alla Baraccola. Il party di domani è soprattutto dedicato ai minorenni, coloro i quali non possono entrare alle feste “notturne” del Rio Club. Ovviamente, a loro sarà vietata la vendita di cocktail alcolici. Divertimento puro, senza sballo o alcun pericolo di un ritorno in piena notte in sella a uno scooter oppure a bordo dell’auto guidata da un amico maggiorenne. Il party inizierà alle 16 con la musica dei dj Andj e Puje. L’ingresso, se in lista, costerà 8 euro, altrimenti 10.

«L’idea di aprire la domenica - afferma Cristiano Ferri - ci è venuta per dare la possibilità ai ragazzi di passare un pomeriggio di svago e di musica con i loro amici, dando loro una valida alternativa al solito passeggio di corso Garibaldi. Ma il nostro obiettivo è anche quello di creare un luogo di aggregazione per i giovani della città. Ai minorenni non sarà venduto alcool. Al bancone ci sarà la possibilità di consumare bevande analcoliche».

