«Io, prigioniero dell’ascensore» Il montacarichi non funziona, disabile bloccato su cavalcavia

ANCONA - Era andato in spiaggia con la famiglia ma quando è stata ora di tornare a casa l’ascensore non funzionava. Non sarebbe un grosso problema, se non fosse che Giovanni Covone 34 anni il protagonista di questa disavventura è costretto a muoversi con una sedia a rotelle. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 15,30 all’ascensore che si trova al cavalcavia di Collemarino. A raccontare quanto accaduto il diretto interessato: «Quando sono arrivato davanti all’ascensore lato spiaggia ci siamo resi conto che era fuori servizio. A questo punto non mi è restato altro da fare che chiedere l’aiuto di alcune persone per fare le scale altre invece mi hanno portato la carozzina. La scorsa settimana mi è capitata una cosa analoga questa volta attorno alle 22. Ero andato in spiaggia e non mi ero accorto che l’ascensore smette di funzionare alle 20. La cosa è semplicemente imbarazzante, non c’è il minimo rispetto per chi è alle prese con una disabilità».