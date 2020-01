Dipendente del market accusa un malore dopo una animata discussione con un superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quella che doveva essere una normale valutazione sul lavoro con l'approfondimento della questione è diventata una lite. Momenti concitati quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi in un supermercato vicino a via Tori con una dipendente che ha accusato un malore dopo il diverbio con un superiore. Immediati i soccorsi con la donna che si è velocemente ripresa rifiutando poi nonostante l'intervento della Croce Gialla il trasporto all' ospedale di Torrette LEGGI ANCHE: