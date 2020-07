Dipendente comunale positivo al Covid: allerta per alcuni colleghi, uffici sanificati

ANCONA - «Un dipendente comunale positivo al Covid». La comunicazione arriva nel tardo pomeriggio da Maurizio Bevilacqua, direttore generale del Comune, tra gli oltre settecento lavoratori di Palazzo del Popolo, tra ufficio centrale e sedi distaccate inizia il tam tam per capire chi sia e se ci siano stati contatti. «Immediatamente sono scattate le misure previste dalle procedure sanitarie e le relative comunicazioni - viene sottolineato nel comunicato ufficiale - Il Comune ha adottato da tempo ogni azione di prevenzione, contenimento e sanificazione. Si precisa che il dipendente svolge un ruolo che non prevede rapporto con il pubblico».

Il dipendente, in servizio nella sede centrale di piazza XXIV Maggio, lunedì non ha timbrato il cartellino ma inviato un certificato medico. A cui ieri è seguita la comunicazione di positività al Covid. E a quel punto si è messa in moto il protocollo sanitario. «Abbiamo contatto la dottoressa Cimini del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asur - afferma il direttore generale Bevilacqua - e, come prevede il protocollo, abbiamo individuato le persone che potrebbero aver avuto contatti stretti con il dipendente». Nel caso specifico altri 3 o 4 lavoratori comunali che ora saranno monitorati dall’Asur in base ai protocolli previsti. «Il dipendente risultato positivo non ha avuto contatti con il pubblico - sottolinea il direttore generale del Comune - Domani (oggi, ndr) per maggiore cautela procederemo, prima dell’inizio dell’attività, alla sanificazione degli ambienti dove è stato il dipendente. Voglio inoltre precisare che da tempo abbiamo avviato incontri con i servizi, comunicato la necessitò di indossare i dispositivi di protezione individuale come la mascherina, attuato protocolli consolidati per garantire la sicurezza dei dipendenti e del pubblico che, solo su appuntamento, si può recare agli sportelli. Gli accessi sono scaglionati, viene rilevata la temperatura e la portineria verifica sempre se chi arriva ha la prenotazione con l’ufficio».

Anche oggi i servizi aperti al pubblico (salvo ripensamenti dell’ultimora) saranno garantiti in maniera regolare. Ma i dipendenti? Molti hanno chiesto spiegazioni e delucidazioni ai rappresentanti sindacali. «La fase 1 era stata gestita bene dai dirigenti con l’utilizzo dello smart working. Nelle ultime settimane era stato attuato un graduale ritorno dallo smart working - sottolinea Luca Talevi della Cisl - anche se, come in occasione dell’ultimo incontro con il sindaco e il direttore generale, avevamo invitato a non abbassare la guardia e utilizzare il più possibile lo smart working sino al 31 luglio. Il Covid è ancora tra noi e sarebbe bene sfruttare le possibilità offerte dal Governo per far correre il minor rischio possibile ai lavoratori».

