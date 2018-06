Dimentica le chiavi e rientra dal balcone: un passante dà l'allarme, elogi ai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allarme rientrato questa mattina in un'abitazione di via Martiri della Resistenza. Erano le 10.15 quando al 113 della Questura di Ancona un passante segnalava in modo concitato di aver visto un individuo scavalcare una recinzione di un condominio e arrampicarsi fino al primo piano attraverso il tubo del gas per accedere ad un balcone.Tutto in diretta telefonica in quanto il passante riferiva di vedere chiaramente l'individuo forzare l'anta di una finestra ed entrare poi nell'appartamento.Nel giro di pochi secondi intervenivano due Volanti della Questura che circondavano l'edificio al fine di catturare il ladro. Cominciava quindi la "caccia" delle "pantere" che poco dopo localizzavano l'appartamento udendo dei rumori all'interno. Quando erano già pronti all'irruzione un uomo, dall'interno, apriva improvvisamente la porta d'ingresso e con stupore chiedeva agli agenti cosa stesse accadendo. Ovviamente, potendo essere un ladro, gli agenti lo sottoponevano ai controlli di sicurezza del caso appurando, poco dopo, che l'uomo era il proprietario di casa e che, avendo dimenticato le chiavi di casa, per rientrarvi aveva pensato di farlo dal balcone.Lo stesso signore si complimentava con i poliziotti per la prontezza dell'intervento dicendo loro che, nonostante lo spavento, era contento di aver toccato con mano che la sicurezza dei cittadini è sempre garantita dalle forze di polizia.