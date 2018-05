Gli diagnosticano la tubercolosi, per un mese però non si fa curare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nonostante la tubercolosi accertata da oltre un mese, con tanto di documentazione clinica, ha continuato a girare in città fino a l’altro giorno quando in piazza Rosselli ha accusato un malore. Dopo il malore, l’uomo - un senzatetto originario della Romania - è stato assistito dallla Croce Gialla di Ancona e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. In ospedale il personale medico si è reso conto della gravità del caso.