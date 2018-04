Detenuto picchia guardia carceraria: necessari 168 giorni di prognosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ordina al detenuto di rientrare in carcere e viene colpito da un cazzotto: frattura del setto nasale, rottura di un dente, trauma al collo e 168 giorni di prognosi. L’episodio che aveva coinvolto una guardia carceraria di Montacuto era avvenuto il 29 novembre 2014. A distanza di quasi quattro anni è iniziato il processo per l’aggressore, un 54enne pugliese già finito sotto inchiesta svariate volte. L’uomo, che non è più relegato nel carcere dorico, deve rispondere di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.