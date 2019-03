Derubava negli spogliatoi gli ex colleghi: condannato a quattro anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In un’occasione, secondo la ricostruzione della procura, si era introdotto furtivamente negli spogliatoi della Fincantieri per scassinare l’armadietto di un ex collega e rubargli il bancomat. In un’altra, vistosi scoperto durante il furto andato in scena con lo stesso modus operandi della volta precedente, aveva minacciato con una spranga di ferro un operaio, riuscendo a fuggire via con 30 euro in contanti. È con la duplice accusa di rapina e furto aggravato che un 35enne siciliano residente a Falconara è stato condannato a scontare quattro anni di reclusione.