Mamma derubata in vacanza mentre dorme con il figlio: bottino migliaia di euro contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era andata a Cingoli con suo figlio per trascorrere un periodo di vacanza nella propria casa, ma dopo pochi giorni di soggiorno, durante la notte mentre entrambi stavano dormendo, ha ricevuto la visita dei ladri che hanno rubato alcune migliaia di euro custodite in un cassetto. Impaurita per la brutta avventura, ha deciso di tornarsene ad Ancona. Il furto è stato scoperto solo alla mattina, quando la donna si è svegliata e si è accorta che una delle finestre era aperta e aveva il vetro rotto. Ha subito controllato dove teneva i soldi ed ha trovato il cassetto vuoto. La signora si è sentita quasi male ma ha avuto la forza di avvertire subito i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo con i dovuti accertamenti sul caso.