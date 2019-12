Derubata e aggredita mentre va al Sacro Cuore: accorre il parroco

ANCONA - Derubata mentre andava in chiesa. Paura in via Maratta, dove un’anziana è stata aggredita da un balordo che le ha portato via la borsetta. Magro il bottino: dentro c’erano un vecchio cellulare e un portafoglio con una trentina di euro, oltre ai documenti personali. Niente, in confronto alla spavento provato dalla nonnina che stava andando alla messa. Il primo a soccorrerla è stato il parroco della chiesa del Sacro Cuore: insieme hanno contattato la polizia, subito intervenuta sul posto con le Volanti, ma le ricerche del rapinatore al momento non hanno dato l’esito sperato.



Erano le 18 di domenica, nel buio l’anziana non è riuscita ad individuare il malvivente che l’ha scippata, anche perché era voltata di spalle quando è stata aggredita e strattonata. Ha provato a fare resistenza, ma il balordo ha avuto la meglio ed è riuscito a scappare con la borsa, strappata via con violenza dalle mani della vittima che si è messa a urlare. Fortunatamente non ha riportato conseguenze né è rimasta ferita, ma la paura è stata enorme. Il furfante è sparito nel nulla, inghiottito nel buio della sera: nessuno è riuscito a rincorrerlo o a fermarlo anche perché la rapina è stata consumata nel giro di pochi secondi.



Secondo il racconto dell’anziana, che ieri mattina si è presentata in questura per sporgere denuncia, l’uomo - di cui non ha saputo fornire una descrizione, ma era vestito di scuro - si è avvicinato di soppiatto alle sue spalle e in un baleno le ha strappato via la borsa, che non è stata più trovata nei dintorni: al di là del cellulare di scarso valore e dei soldi rubati, pesa il disagio di dover rifare daccapo tutti i documenti personali, a partire dalla carta d’identità. Ora è caccia al malvivente che nei giorni scorsi avrebbe compiuto altri borseggi nel quartiere Adriatico, specialmente durante lo svolgimento del mercato di via Maratta: diversi gli episodi segnalati, non tutti denunciati perché spesso di tratta di piccole somme. La presenza di molti anziani nel rione, infatti, costituisce un terreno fertile per i malintenzionati che puntano alle vittime più indifese.

