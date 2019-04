Ruba soldi all'anziana e le vende i gioielli al Compro Oro: badante denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Invece di accudire l’anziana che l’aveva assunta, ha cercato di arricchirsi alle sue spalle, rubandole 700 euro e vendendo tutti i suoi gioielli mentre era ricoverata all’ospedale. Pensava di farla franca, ma la badante senza cuore è stata scoperta e denunciata dalla polizia. Determinante la soffiata dell’arzilla nonnina che, presentandosi in questura per sporgere denuncia, ha confessato i sospetti nei confronti della donna peruviana. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile hanno permesso di smascherare la badante infedele, denunciata per furto aggravato e ricettazione. A mandare all’aria il suo piano sono state le fotografie degli oggetti preziosi scattate, come da disposizioni di legge, dal titolare del Compro Oro, in pieno centro, a cui si era rivolta per vendere i monili.