​Ancona, denunciato un uomo: aveva esibito una targa internazionale falsa acquistata online

ANCONA- Nel corso della prima mattinata di oggi - 18 gennaio - un uomo è stato denunciato ad Ancona dopo essere stato trovato in possesso di una patente internazionale falsa acquistata, secondo quanto riferito, online.

La dinamica

L'uomo, un 40enne di origini algerine, è stato denunciato dopo un controllo avvenuto in via Mamiani. Gli agenti si erano avvicinati alla sua auto, avente targa greca, chiedendogli il documento che poi si era rivelato falso dopo controllo. Adesso dovrà rispondere di falso in atto oltre ad una contravvenzione per guida senza patente.