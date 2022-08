Ancona, addio alle isole ecologiche della vergogna: "sgomberato" corso Garibaldi

ANCONA - Sono iniziate le operazioni di smantellamento delle isole tecnologiche su corso Garibaldi ad Ancona. Un provvedimento d’urgenza preso dal comune considerate le condizioni di estremo degrado in cui riversano gli arredi che hanno perso il loro ruolo originario, diventando ricettacolo di sbandati e di rifiuti.

La decisione arrivata dopo una battaglia condotta in questi giorni dal Corriere adriatico che con foto e commenti di chi corso Garibaldi lo vive e lo ama, ha evidenziato la necessità di restituire decoro alla via principale del Capoluogo. In corso Garibaldi, come ha sottolineato il comune, in due mesi sono affluiti oltre 2500 croceristi e non meritavano di trovare come biglietto da visita le isole hi-tech ridotte ad angoli di degrado. Attenta osservatrice dell'operazione di smantellamento l'assessore Ida Simonella.