ANCONA Tre anni di reclusione. È la condanna inflitta dal collegio penale a Roberto Busco, l’imprenditore protagonista di oltre un decennio di contenziosi con il Comune di Ancona per la vicenda del centro Extasy della Baraccola, non più operativo dal 2012 dopo una doppia ordinanza di chiusura. Doveva rispondere di bancarotta distrattiva.

Per la procura avrebbe fatto confluire l’immobile di via Scataglini all’interno della società Dedoma srl, di cui era legale rappresentante, distraendolo dalla Delta Italy srl, dichiarata poi fallita nel tribunale nel maggio del 2015. Della Delta, Busco risultava essere amministratore. Tale passaggio, contestato dalla procura, sarebbe stato eseguito nell’ambito di un’operazione di scissione societaria, determinando alla Delta una perdita di patrimonio netta del valore di quasi un milione e mezzo di euro. L’immobile al centro della distrazione, all’epoca valeva 6 milioni e mezzo.

La Delta era stata dichiarata fallita con un passivo da 200mila euro. Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Guerrino Ortini, non ci sarebbe stata alcuna operazione fraudolenta. Il trasferimento dell’Extasy da una società all’altra era stato perpetrato poiché la Dedoma era capitalizzata e rappresentava una garanzia importante per l’impero imprenditoriale di Busco, all’epoca in piena espansione.

La Delta, invece, si era impegnata principalmente in dei progetti nel Sud Italia, che in un primo momento sarebbero dovuti essere finanziati addirittura dalla Regione Puglia. Finanziamenti poi non arrivati nelle mani di Busco.



L’imprenditore farà sicuramente appello. E si chiede, in maniera retorica: «Che senso aveva pensare di sottrarre dei beni quando tutto stava andando regolarmente?». I conti erano apposto: «Lo capirebbe chiunque: se non avessero fatto chiudere il centro Extasy (ricordo illegittimamente) tutto sarebbe andato bene». E, per Busco, i problemi finanziari non sarebbero sorti.