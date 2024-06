ANCONA - Se bastasse un articolo. Dopo la denuncia del Corriere Adriatico, la giungla dell’Anfiteatro romano è stata finalmente domata. Il primo passaggio degli sfalci si è concluso lunedì, ad opera della ditta Gramigna e su incarico della Soprintendenza.

Passeggiando per via Birarelli lo spettacolo è decisamente diverso. Certo, tocca comunque goderselo da dietro i cancelli ma almeno le rovine sembrano un po’ meno rovine. L’erba alta che inghiottiva i totem informativi non c’è più ed anche il percorso archeologico è riemerso dal fitto cappotto di erbacce. Dispiace per quegli studenti che venerdì scorso (le foto del Corriere non mentivano) hanno passato in rassegna il Guasco, compreso l’Anfiteatro romano ancora avvolto dalle fresche frasche. Loro come tanti altri turisti internazionali che nei mesi scorsi avevano affidato al web il loro disappunto per le condizioni di degrado nelle quali era conservato questo gioiellino della storia anconetana.

APPROFONDIMENTI I LAVORI Archi, quattro corsie e nuove spycam ad Ancona: «Così più ordine e migliore fruibilità». Al via il restyling in vista del G7

Lo sfalcio

Le operazioni di sfalcio dell'anfiteatro fanno parte di un più ampio pacchetto di pulizia ordinato dalla Sovrintendenza e dal valore di circa 110mila euro. Questa sforbiciata ci voleva proprio, insomma. Ma non è detto che basti. Anzi. Per molti, infatti, dover guardare i resti romani dalle sbarre delle cancellate è un’autentica tortura. Eppure lo scorso settembre era sembrato a tutti che fosse la volta buona. Il vernissage con Alessandro Preziosi - andato sold out in poco tempo - aveva riacceso i riflettori su una delle perle dell’Ancona antica. Aveva dimostrato a chi di dovere la vicinanza di una città intera a questo monumento.

Anzi, dal marzo scorso un museo statale. Un riconoscimento che sarebbe dovuto essere lo slancio definitivo verso una rinascita che non c’è ancora stata. Perché lo sfalcio serviva ma la notizia che tutti aspettavano era un’altra: la riapertura definitiva del sito. Se ne riparlerà a fine mese con un evento spot di PopSophia previsto il 21 ed il 22 giugno.