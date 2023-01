ANCONA Ormai è una questione di giorni, dieci o poco più. E finalmente i bambini delle scuole De Amicis potranno tornare nel loro plesso scolastico in corso Amendola ad Ancona dove i lavori di ristrutturazione, fatta eccezione per la palestra, sono ai titoli di coda. A dettare i tempi è Tiziana Borini, assessore alle Politiche Educative, che ieri mattina per la prima volta è riuscita a varcare la soglia della scuola da quando è iniziato il restyling del complesso per il quale sono stati spesi quasi 2 milioni di euro da parte dell’amministrazione comunale. «Entrare all’interno dell’edificio è stato emozionante, nessuno per motivi di sicurezza era stato ammesso nella scuola - afferma la Borini -. Questa mattina ( ieri ndr) sono arrivati dal Veneto i nuovi arredi per un impegno di spesa di circa 45.000 euro».

Gli step

Poi il cronoprogramma «Il piano superiore è pronto, le pulizie sono state ultimate, ora toccherà al piano inferiore e contemporaneamente si provvederà al montaggio dei nuovi arredi». Il colpo d’occhio merita. «Armadi e banchi faranno la loro figura, abbiamo scelto pianali in faggio e contenitori in griglia nei banchi. Non avrebbe avuto senso riportare i vecchi banchi in una scuola totalmente ristrutturata».

La scuola De Amicis avrebbe dovuto riaprire il 9 gennaio, poi il Comune d’accordo con la direzione scolastica ha fatto slittare il tutto di una settimana. Ma la data precisa della riapertura della scuola verrà comunicata nei prossimi giorni per dare modo alle famiglie di organizzarsi nel migliore dei modi. «Siamo in dirittura di arrivo – puntualizza l’assessore Borini –, ma per la data ufficiale dobbiamo aspettare qualche giorno, a pulizie ultimate sarà necessario organizzare il trasloco del materiale didattico e definire gli ultimi particolari».

La data

Una cosa è certa. «Per sabato 14 febbraio è confermata la giornata dell’Open Day riservata ai genitori che intendono iscrivere i propri figli alla De Amicis per il prossimo anno. Sarà l’occasione per vedere da vicino come è stata recuperata questa scuola che fa parte della storia del quartiere Adriatico». L’arrivo dei camion che ieri mattina hanno iniziato a scaricare i nuovi arredi in corso Amendola ha fatto fermare lungo il marciapiede tanti curiosi, e non sono mancati i bambini che hanno cercato di dare dalla strada una sbirciatina all’interno della scuola. La De Amicis è punto di riferimento di un intero quartiere, tanto che il Comune ha deciso di allestire una mostra fotografica. L’iniziativa si chiama “Mi ricordo le De Amicis...”. L’invito a tutti gli anconetani che hanno frequentato nel corso degli anni questo istituto è di consegnare una foto (che poi verrà restituita) all’Ufficio servizi scolastici – educativi del Comune.