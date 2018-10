«Quelle scuole a rischio» Responsabile prevenzione fa tremare i genitori e alunni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Vulnerabilità sismica delle scuole: «problemi strutturali» nella primaria De Amicis e nella secondaria di primo grado Pascoli. È quanto emerge dalla relazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’istituto comprensivo, esposta al collegio docenti lo scorso 30 giugno. Nel documento, si dice che «ci sono stati rischi» rilevati nei due plessi e viene precisato che «il vero problema delle scuole è strutturale, che non riguarda le responsabilità dei docenti, ma quella del Comune di Ancona». Un’avvertenza messa nero su bianco che ha fatto preoccupare non poco i genitori dei bambini e dei ragazzi che in quelle scuole passano molte ore la settimana.