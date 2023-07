ANCONA Un cantiere ad ostacoli, con tanto di palestra demolita in fase di costruzione. Il motivo? Un errore legato alla disparità dei pilastri appena collocati. Il punto sui lavori alle scuole elementari De Amicis è stato fatto ieri in Consiglio Comunale dall’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, che ha fornito in aula la nuova data per il completamento dell’opera: 31 dicembre 2023. Ergo: altri cinque mesi di cantiere in pieno fermento.

L’interrogazione

L’assessore ha risposto all’interrogazione sullo stato dei lavori promossa dal consigliere di Ancona Protagonista Luca Marcosignori e ha precisato, anzitutto, l’errore che ha portato lo scorso maggio alla demolizione della palestra per cui era iniziata la costruzione. «I pilastri - ha detto Tombolini - sono stati realizzati in maniera errata, tanto da imporre al Rup di ordinare la demolizione. L’impresa ha riconosciuto l’errore commesso e si è detta disponibile a realizzare l’opera ex novo». Ha proseguito: «In questo momento stiamo aspettando la modifica al progetto strutturale, è stata anche prevista una lieve riduzione del corpo di fabbrica». Nei prossimi giorni l’assessore eseguirà un sopralluogo «per vedere come risolvere le interferenze che verranno a crearsi con l’attività scolastica. Il completamento dei lavori è stato pianificato di nuovo ed è fissato al 31 dicembre 2023».

L’inaugurazione

Il corpo della scuola è stato inaugurato lo scorso febbraio con una grande festa dopo l’ultimazione dei lavori - durati 16 mesi - per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Il progetto per la realizzazione della palestra ha sempre viaggiato a sé, considerando l’aspetto della demolizione e di una nuova costruzione. E che ora vede fissato il termine per l’ultimazione dei lavori tra cinque mesi.