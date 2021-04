David Mazzoni, il netturbino-tenore testimonial della raccolta differenziata di Anconambiente

ANCONA - Una nuova campagna di comunicazione di Anconambiente dedicata alla raccolta differenziata, testimonial d’eccezione il dipendente della società e operatore ecologico David Mazzoni finalista dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

LEGGI ANCHE;

David, il netturbino tenore di Ancona, infiamma Italia's Got Talent. Standing ovation e passaggio in finale



“Anche differenziare i rifiuti è un talento” il claim, che punta ad attirare l’attenzione del cittadino sull’arte intesa come dote, capacità e conoscenza delle regole inerenti alla corretta differenziazione dei rifiuti che deve esser fatta in casa, un’azione virtuosa avente come obiettivo finale quello di aumentare il proprio tenore di vita in termini di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. «Questa campagna in tutti i comuni gestiti da Anconambiente – ha dichiarato il presidente Antonio Gitto – ha l’obiettivo di sensibilizzare e ricordare l’importanza delle nostre azioni quotidiane relative al corretto conferimento dei rifiuti e conseguente separazione in casa». «Essendo molto vicini alla soglia del 65% di raccolta differenziata nel capoluogo Dorico – ha rimarcato l’ad Roberto Rubegni – il nostro progetto sia di supporto al conseguimento di questo importante traguardo, raggiunto e superato ormai da qualche tempo a Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De ‘Conti».

«Quella di fare da testimonial per l’azienda in cui lavoro da tanti anni è per me un enorme piacere – ha affermato David Mazzoni – Essere di aiuto con la mia immagine, oltre che con il lavoro quotidiano che svolgo, per sensibilizzare l’utenza a una corretta azione di differenziazione dei rifiuti è per me un onore. Adesso, però, fate tutti la massima attenzione quando differenziate i rifiuti in casa, altrimenti dovrò cantarvele».

© RIPRODUZIONE RISERVATA