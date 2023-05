ANCONA Festeggiano lo scudetto appena conquistato sulle scalinate del Monumento ai Caduti, ma sulle scalinate restano i segni rossi dei fumogeni. Ecco cosa è accaduto la sera del 4 maggio ad Ancona, qualche minuto dopo che il Napoli aveva pareggiato a Udine: un punto che ha consegnato alla squadra di Luciano Spalletti la certezza di aver vinto lo scudetto. Un’attesa durata 33 anni che ha scatenato la gioia dei tifosi del Napoli presenti in città.

APPROFONDIMENTI NOTTE AGITATA Dopo la festa, tra eccesso di alcolici e gelosia lite tra conviventi: ecco cosa è successo



Il tripudio



Oltre ad esporre bandiere e vessilli da finestre e balconi, i supporter partenopei residenti nella Dorica sono scesi in strada per ritrovarsi al Passetto, come da tradizione quando c’è da festeggiare un evento calcistico. Qui si è scatenata la gioia per lo scudetto ritrovato, con tanto di striscioni, bandiere e sciarpe. In un tripudio di emozioni per una festa attesa da quasi 33 anni qualcuno, c’è chi ha acceso dei fumogeni. Nulla di grave, il problema è che, invece di lanciarli nella ghiaia dove di certo non avrebbero arrecato nessun danno, sono stati lasciati liberi di ardere proprio sulla scalinata che funge da basamento al Monumento ai Caduti, uno dei simboli di Ancona. I fumogeni hanno finito per imbrattare in più punti i gradoni in pietra d’Istria dell’opera realizzata negli anni Venti. Quello che resta della festa scudetto sono una serie di macchie di colore rosso e arancione che, oltre alla zona dei gradoni in pietra, sono ben visibili anche nel tratto pavimentato in graniglia che si trova tra il primo e il secondo anello del basamento.



La pulizia



Nei prossimi giorni gli operatori di Anconambiente dovranno provvedere alla pulizia della scalinata e, come è avvenuto in passato, sarà necessario utilizzare il Ghibli, una microsabbiatrice di ultima generazione in dotazione all’azienda proprio per questo tipo di intervento, in grado di eliminare i segni senza danneggiare la pietra. Un intervento che ovviamente sarà a carico della collettività.

Nei giorni scorsi il Comune era già intervenuto al Passetto, ma per rimuovere le scritte con cui i writers scatenati avevano ricoperto il Monumento, in particolare l’ara centrale. Due ditte avevano sperimentato una nuova tecnica per far tornare bianco il marmo dell’altare. I tecnici avevano proceduto alla pulitura servendosi di un’ecosabbiatrice, una macchina che, lavorando a bassa pressione, elimina i graffiti senza danneggiare la superficie della struttura interessata. Inoltre, sull’ara è stata applicata una speciale pellicola invisibile che impedisce l’assorbimento dei graffiti.



La spiaggia



Intanto, il Comune ha affidato un intervento da 13.664 euro alla ditta Ecm di Osimo per il montaggio di 6 rampe d’accesso al mare, compreso il ripristino delle parti ammalorate e l’installazione delle delimitazioni e della cartellonistica di avviso e divieto, in vista dell’apertura della stagione balneare, per la quale andranno però eseguiti lavori di sistemazione della spiaggia.