I vandali danneggiano 18 auto c'è la class action dei residenti Anche un suv è stato assaltato

ANCONA - Di fronte alla stazione ferroviaria se la sono presa con un suv, devastandolo sotto i colpi di un tronco d’albero e bottiglie di vetro. In via De Gasperi, hanno preso di mira 18 auto posteggiate ai margini della strada, sradicando dal lunotto posteriore il tergicristallo. È stata una notte di danneggiamenti e violenza gratuita tra sabato e ieri tra via Flaminia e i posteggi sulle strisce blu che caratterizzano la prima parte di via De Gasperi, subito dopo la rotatoria di piazzale Italia. State 19 le auto passate in rassegna da un gruppo di vandali su cui sono subito scattate le indagini da parte della polizia. Ieri mattina, per i rilievi di rito si sono attivati Volanti e Scientifica. Attorno al suv, una Jeep Compass posteggiata di fronte all’autonoleggio Herz della Flaminia, sarebbero state trovate delle tracce di sangue. Possibile che i vandali (ma potrebbe anche essere una sola persona), si siano feriti durante la distruzione della vettura, quasi completamente priva di vetri e danneggiata su gran parte della carrozzeria. Gli autori del gesto avrebbero utilizzato un pezzo di tronco d’albero e l’auto sarebbe anche stata presa a bottigliate. Il legno, ieri mattina, era ancora appoggiato vicino alle ruote del suv. Qualche metro più avanti, in direzione centro, è andata meglio alle 18 auto parcheggiate in via De Gasperi. Qua, i vetri sono stati lasciati in pace. A farne le spese sono stati i tergicistralli, strappati di netto dal lunotto posteriore. I residenti della zona hanno subito sporto una denuncia collettiva in questura.