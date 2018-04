E' Daniele Diomedi la candidata sindaco di Ancona dei Cinque Stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ora è ufficiale: la consigliere comunale Daniela Diomedi la candidata sindaco di Ancona per il Movimento Cinque Stelle. La conferma in una stringata nota del Movimento anconetano: "Si comunica che, in data odierna, è arrivata la comunicazione ufficiale della avvenuta certificazione della Lista del MoVimento 5 Stelle di Ancona per le prossime Amministrative del 10 giugno. Candidato sindaco: Daniela Diomedi. A breve il calendario delle iniziative in programma".