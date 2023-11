ANCONA Una nuova casa per il GGF Group, l’azienda di customer service fondata dall’imprenditore Guido Guidi. Si è tenuta ieri, alla presenza di autorità civili e membri dell’azienda, l’inaugurazione della nuova sede di via Primo Maggio. «Abbiamo costruito una sede super all’avanguardia» ha spiegato il patron dell’azienda nel corso della cerimonia di taglio del nastro.



Al centro di tutto c’è la sostenibilità. Ma non solo, perché grande è stata anche l’attenzione agli operatori che ogni giorno occuperanno le scrivanie di questa nuova sede. Un ambiente estremamente luminoso, con ampie superfici vetrate e la predominanza di colori tendenti al bianco, che fanno sembrare ancora più arioso uno spazio già gigantesco. Un bel passo avanti rispetto al passato ma è stato lo stesso Guidi ad avvertire che «questa nuova sede non è un arrivo». Anzi e lo dimostra l’altezza dell’asticella che fissato subito dopo: «È l’inizio di un’evoluzione che speriamo possa portare la nostra regione a diventare la Silicon Valley della customer experience. «È una proposta molto interessante. Possiamo intercettare opportunità che arrivano da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo» ha commentato subito dopo Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Marche, intervenuto all’evento. «È una sfida che possiamo accettare insieme: le istituzioni devono sapere sostenere i territori verso le sfide del futuro».

Sul tema è tornato anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: «Una buona amministrazione comunale deve essere attenta ad offrire a realtà come questa buoni servizi». «Ai miei collaboratori va il più sincero grazie» ha concluso quindi Guidi, consegnando poi le simboliche chiavi della nuova struttura al direttore generale del gruppo in rappresentanza dei circa 800 occupati dall’azienda.