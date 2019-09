La curatrice è irreperibile: bollete scadute gas staccato al disabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La curatrice è irreperibile da mesi, le bollette non vengono pagate e il disabile che dovrebbe essere assistito resta senza metano. «Nella casa di mio fratello – racconta la sorella dell’invalido - i tecnici hanno messo i sigilli al contatore del gas perché la curatrice non si è occupata della parte amministrativa. Sono mesi che proviamo a chiamarla, ma non ha mai risposto. Mio fratello l’ha chiamata decine di volte, dopodiché ci siamo rivolti ad un avvocato che l’ha chiamata e le ha inviato mail via Pec, ma non si è fatta viva neanche con lui. Ad un certo punto siamo andati in banca con le bollette per pagarle, ma la banca ci ha detto che non è possibile perché c’è di mezzo un curatore che deve occuparsi di questa mansione».Così ieri il disabile, accompagnato dalla sorella, è andato dai dai Carabinieri e anche loro hanno provato a chiamarla. «Finalmente ha risposto - racconta la sorella - e loro gli hanno detto di provvedere ai pagamenti». Questa situazione è andata avanti per quattro mesi, in cui l’uomo disabile, che abita a Brecce Biannche, e sua sorella hanno provato decine e decine di volte a chiamare la curatrice che, misteriosamente, era scomparsa.