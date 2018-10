Altro che cura all'anziana la badante era ubriaca dopo aver bevuto buon vino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - All'ingresso in casa una sorpresa. E anche un po' di preoccupazione per una badante di 65 anni stordita dopo che si era scolata delle bottiglie di vino compreso un Barolo di annata. A scoprire il tutto i familiari dell'anziana che sono arrivati in casa della donna. Sul posto la Croce Gialla e una pattuglia dei carabinieri con la badante portata a Torrette per tutti i controlli del caso.