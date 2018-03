Sfonda a pugni la porta â€‹della compagna davanti al figlio minore: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI – Sfonda la porta di casa della sua compagna a pugni: arrestato cuoco 47enne di Ancona.E’ successo ieri sera ad Assisi, quando, dopo la chiamata al 113, i poliziotti si sono trovati una scena di devastazione: la porta sfondata a cazzotti, i mobili che la donna aveva accatastato per opporre resistenza sparpagliati in casa e l’uomo, visibilmente alterato che minacciava di morte lei ed un altro uomo che intanto era stato colto da malore. Il tutto di fronte al figlio minorenne, che ha chiamato la polizia.La furia dell’uomo si è placata di fronte alle divise: anzi ha cominciato a minacciare ed insultare anche loro, colpendo con uno spintone ed uno sputo un agente. Immobilizzato, ha continuato nel suo atteggiamento anche in commissariato. L’uomo, pluripregiudicato anconetano di 47 anni affidato ai servizi sociali, ha detto di aver agito per gelosia. E’ stato arrestato per per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, minaccia e lesioni personali.