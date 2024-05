ANCONA «Le nostre scuole? Sono al sicuro. E adesso metteremo sul tavolo un altro milione e 400mila euro per le manutenzioni necessarie». Si sente ancora l’eco del crollo choc alla primaria Savio, ristrutturata nel 2013 eppure già alle prese con cedimenti. I bimbi per fortuna erano in un’altra sezione quando, giovedì mattina, sono venuti giù pezzi di mattoni e cartongesso: colpa delle infiltrazioni, a quanto pare. Mentre sono in corso gli interventi di ripristino del danno e di verifica del controsoffitto delle classi al primo piano, il Comune si prepara ad effettuare un check di tutte le scuole per individuare quelle che hanno bisogno di un lifting. «Ma la sicurezza degli edifici non è in discussione» puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Come a dire: ciò che è avvenuto alla Savio è solo un incidente di percorso.

La campagna

«Avvieremo però una campagna di verifica sugli edifici più datati per organizzare degli interventi di messa in sicurezza». Sul piatto ci sono 400mila euro di fondi Imu-Tasi, parte dei quali verranno destinati proprio alla Savio. «Faremo affidamento anche su un vecchio mutuo da un milione, mai utilizzato, per la ristrutturazione delle scuole», aggiunge Tombolini. Il Comune pensa di impiegare una buona fetta del tesoretto per recuperare il plesso abbandonato nel polo scolastico delle Savio (ipotesi: ricavarne una mensa) e per ripristinare due dei plessi lesionati dal sisma del 2022: la scuola d’infanzia XXV Aprile (intervento stimato in 345mila euro) e la media del Pinocchio (360mila euro). «Arriveremo ad avere un patrimonio edilizio scolastico di grande qualità», dice sicuro l’assessore. Ma un grosso punto interrogativo pende ancora sul terzo plesso lesionato dal terremoto, quello della Podesti di via Urbino: il finanziamento c’è (un milione e 50mila euro di fondi ministeriali), si calcolano 11 mesi di lavori, ma non si sa ancora quando partiranno. «Siamo nella fase della progettazione esecutiva - spiega Tombolini - ma temo che non riusciremo a concludere l’intervento prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/26». Un’altra doccia gelata per le famiglie che chiedono di far tornare il prima possibile i propri figli nella vecchia sede.

Il punto

Sono 12 i cantieri - in corso o da avviare - per le scuole cittadine di proprietà del Comune. Alcuni si trascinano da una vita, come quello per la palestra della De Amicis, edificata e poi abbattuta per problemi strutturali. «Abbiamo approvato l’ultimo progetto che ci è stato consegnato - accende una luce l’assessore -. L’edificio su due piani sarà più basso, come prescriveva la Soprintendenza per liberare la visuale sui cornicioni del plesso principale. A giugno ripartiranno i lavori». La Antognini (costata 2,9 milioni) è in dirittura d’arrivo, anche se la parte esterna è in alto mare e la scadenza del 31 luglio si avvicina. Restyling concluso alla materna Garibaldi di via Torrioni, costata 1,4 milioni, di cui 934mila garantiti dal Pnrr. E dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono arrivati altri 9 milioni per 6 scuole che dovranno essere completate entro il marzo 2026, con collaudo nel giugno successivo. Quella che preoccupa di più è la nuova Tombari alle Palombare (3 milioni), da realizzare accanto al campo d’atletica Conti: si è perso tempo per progettare la nuova viabilità (una rotatoria a monte), ma sono iniziati gli scavi per le fondazioni del futuro polo d’infanzia. Terminate le demolizioni, ora scatterà la costruzione del nuovo asilo Sabin (2,6 milioni) accanto alle Savio. Affidati i lavori per gli asili Alba Serena a Torrette (1,1 milioni) e Agrodolce a Collemarino (1,4 milioni). In estate partitanno quelli per la mensa della Leopardi in via Veneto (750mila euro), mentre procede il cantiere per la mensa della Ungaretti a Candia (270mila euro).