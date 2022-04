Tornano le crociere e le visite libere, la Msc Fantasia sarà la prima di 44 "toccate": «Un test per la città»

ANCONA - Coordinate, per riemergere sulla linea d’orizzonte dell’Adriatico. Quarantaquattro toccate, la prima delle quali sarà domenica con Msc Fantasia. La nave tecnologicamente più avanzata della compagnia, con sede a Ginevra e filiali operative a Napoli, Genova e Venezia, sarà per la prima volta nel porto dorico per poi replicare tutte le settimane. Per tutta l’estate. Per l’attracco d’esordio è in programma la tradizionale “Maiden Call”, la cerimonia con lo scambio a bordo del Crest con il comandante.

Densa la scaletta: 10 e 30 arrivo e imbarco degli ospiti, 11 cocktail di benvenuto, 12 e 30 sbarco. E via, la nave va. O meglio, andrà, a partire dal 10 aprile.

La libertà

Si ricomincia, dal fronte del porto. Soprattutto si esce dalla bolla sanitaria. I passeggeri potranno tornare a muoversi in autonomia per vie, vicoli e piazze della Dorica. Si vagheggia e si vede, e non solo col pensiero, la fine delle restrizioni per l’emergenza Covid. Il Comune raccoglie la sfida e, per dirla con le parole dell’assessore al Porto Ida Simonella, «è un test per la città, per capire la capacità d’accoglienza». La messa in pratica consiste in attività per imprimere nella memoria del turista un ricordo tale da stuzzicare il desiderio di tornare. Materiali informativi ad hoc saranno distribuiti ai commercianti e su una cartolina sarà stampato il calendario degli arrivi. In collaborazione con Regione e Autorità Portuale saranno organizzati bus navetta, finanziati da Palazzo Raffaello, per il trasporto dei passeggeri in città. A piazza Cavour saranno accolti dal personale di Ancona Tourism, che fornirà tutte le info necessarie e consegnerà un kit con shopper, mappe e city guide. Sempre al punto Iat si potranno prenotare guide per visite a piedi o in e-bike.

Il trenino

A giugno, luglio e agosto i viaggiatori del mare potranno partecipare agli eventi del centro. In corso Garibaldi saranno organizzati spettacoli e mercatini, aperti anche la domenica, con oggetti di artigianato artistico o prodotti tipici locali. Sarà possibile spostarsi anche con un trenino per visitare centro e Passetto. Si lavora agli itinerari artistici, che saranno sempre garantiti. Come tutte le chiese del nucleo storico che, in accordo con la Curia, resteranno aperte sette giorni su sette.

Si salpa, si attracca, si cerca di confermare il dato pre-Covid: ad Ancona nel 2019 si sono contate 54 toccate e 100.109 crocieristi. Innanzitutto si vuole dimenticare il baratro del 2021 con un rapporto di 19 a 36.934. Un imperativo dettato dai numeri: la Msc Crociere, che ormeggerà alla banchina 26, sarà ad Ancona ogni domenica fino al 4 settembre per un totale di 22 attracchi. Per quei passeggeri vale la doppia opzione: raggiungere piazza Cavour con la navetta gratuita, che partirà ogni 15 minuti, e sfruttare il fascino delle escursioni organizzate dalla compagnia di navigazione.

Le date

Gli altri colossi del mare arriveranno nel cuore del porto antico, ai classici moli 15 e 16, e starà ai passeggeri decidere di fare due passi per entrare in città. Tra le coordinate per riemergere saranno 12 le toccate previste della Explorer 2, dal 9 maggio al 24 ottobre: la dorica sarà parte di un itinerario che comprende Venezia, Ravenna, Koper, in Slovenia, e Spalato. Il 22 aprile giungerà, da Dubrovnik, la Insignia che ripartirà da Ancona alla volta di Kotor, in Montenegro. La Azamara Onward sarà qui il 10 maggio, in arrivo da Kotor e diretta poi a Ravenna, mentre il 13 ottobre il percorso sarà inverso. Il 16 maggio attraccherà la Nautica, verrà da Trieste e punterà su Spalato, mentre il 13 agosto sarà la volta della nave Club Med 2, in arrivo da Bari e diretta a Venezia dopo la tappa dorica. Il 23 settembre giungerà da Bari Le Bougainville prima di ripartire per Venezia. La Serenissima sarà nel capoluogo il 27 e il 28 ottobre: punto di partenza Venezia, Ravenna per traguardo. La Crown Iris arriverà invece il 2 dicembre da Bari e quindi andrà a Venezia. Cifre ad assetto variabile: due i vari di nave da crociera previsti per quest'anno e le toccate che potranno crescere ancora. Sì, la nave va.

