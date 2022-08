Un altro scontro tra un'auto e uno scooter: cinquantenne portato al pronto soccorso

ANCONA - Un altro scontro tra auto e scoter: nella tarda mattinata di ogi sabato 20 agosto collisione tra una vettura e un ruote in via Ascoli Piceno all'altezza dell'incrocio con via Scrima con la Croce Gialla che è intervenuta per i soccorsi insieme all'automedica con un uomno portato al pronto soccorso dlel'ospedale di Torrette in codice giallo.