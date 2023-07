Scontro lungo Viale della Vittoria: uomo ferito portato al pronto soccorso

ANCONA - Scontro tra due auto lungo Viale della Vittoria ma limitati i disagi che ha creato per il traffico cittadino: sul posto per i soccorsi la Croce Gialla ed anche la polizia municipale con un uomo di 65 portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso mentre l'altro conducente, 35 anni ha rifiutato l'intervento.