Croce Gialla, due interventi per malori a giovani nel giro di un'ora ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Doppio intervento della Croce Gialla nel giro di un'ora ad Ancona. Il primo intorno alle 16,30 in via Fanti dove un ragazzo di trent'anni ha subito un malore: il giovane è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Poco meno di un'ora dopo nuova segnalazione da via Giordano Bruno con la Croce Gialla che è intervenuta per soccorrere una donna straniera di 38 anche lei vittima di un malore. Accertamenti in corso per capire le ragioni dei due malesseri.