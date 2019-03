Crn ha varato il nuovo 79 metri sintesi tra sartorialità creatività ed esperienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Crn ha varato oggi il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e alluminio. Oltre mille persone hanno partecipato alla bella cerimonia privata, in cui la maestosa personalità di questa magnifica nave è stata protagonista insieme alla soddisfazione di chi ha lavorato al progetto e alla costruzione. Con i suoi 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 si distingue per le forme slanciate, ben delineate dalle linee morbide dello scafo, segnando il successo di una nuova collaborazione tra Crn e gli studi di architettura Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, e Laura Sessa, che ne ha disegnato gli interiors.Costitutito da cinque ponti che accoglieranno 12 ospiti, distribuiti fra cinque cabine vip e una suite armatoriale, oltre a 39 membri dell’equipaggio, il nuovo 79 metri firmato Crn dà forma all’eccellenza del cantiere navale ed è il risultato del sapiente lavoro di un team qualificato di maestranze di altissimo livello, tra cui project manager, project architect, ingegneri, progettisti tecnici e artigiani specializzati. Quasi 200 persone hanno contribuito con profonda esperienza e professionalità alla realizzazione di questa opera unica. “Giò Ponti diceva che l’arredamento di una nave racconta il tenore della civiltà che su quella nave esercita l’ospitalità”, ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Presidente e Ceo di Crn e Ceo del Gruppo Ferretti. “Allargando il discorso al nuovo 79 metri Crn, direi che sia gli esterni che gli interni, e in generale il favoloso progetto di questa nave, sono la viva testimonianza della grande capacità e dell’eccellenza costruttiva tipiche del nostro storico cantiere navale di Ancona. M/Y 135 è un opera d’arte nautica itinerante che porterà ovunque nel mondo l’immagine della sfolgorante maestria che solo il nostro Made in Italy riesce ad esprimere”.