Crisi epilettica durante il viaggio: bambina di 8 anni portata al Salesi

ANCONA - Viaggia in auto con la famiglia sull’A14, quando ha iniziato a sentirsi male. Si era tenuta una crisi cardiaca, per una bambina di 8 anni soccorsa ieri poco prima di mezzogiorno all’uscita Ancona Nord dell’autostrada. Invece il malore era di natura epilettica e dopo i primi soccorsi - portati da un’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle e dall’automedica del 118 con rianimatore a bordo - la bambina è stata trasferita al Salesi in codice giallo. La famiglia era in viaggio sull’A14 e i genitori hanno avuto la prontezza di uscire subito al primo casello utili per far intervenire i soccorsi.

