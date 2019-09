Crepe nei muri della scuola: i vigili del fuoco chiudono un bagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non sono bastate le rassicurazioni del Comune sullo stato di salute della scuola elementare Dante Alighieri di Collemarino, rigata da vistose crepe su alcune pareti e soffitti. Ieri mattina i vigili del fuoco di Ancona hanno fatto un sopralluogo in seguito alla segnalazione di un genitore, non riscontrando però problemi strutturali tali da destare preoccupazione.È stato tuttavia interdetto un bagno fino alla sistemazione di una fessurazione, reputata più importante delle altre. «I lavori di manutenzione dell’edificio erano già in programma per lunedì (domani ndr)– fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini – ed il nostro ufficio tecnico aveva già stabilito che non ci sono problemi né statici né di agibilità. Evidentemente, qualcuno non si è fidato ma siamo contenti che ci siano controlli di soggetti terzi come i vigili del fuoco per fugare ogni dubbio, ma questo allarmismo è ingiustificato». Molti genitori, preoccupati che la scuola potesse non essere sicura per i loro figli, si erano rivolti, nei giorni scorsi, anche ai carabinieri della stazione di Collemarino che, raccolte le segnalazioni, avevano trasmesso un’informativa al Comune.