Crepe nelle aule allarme dei genitori: arrivano i carabinieri

ANCONA - Crepe sulle pareti, sui soffitti, nelle aule. Fessurazioni allarmanti accanto alle finestre, dove l’intonaco si sbriciola e serpeggiano squarci vistosi, segni del tempo che seminano angoscia, a pochi giorni dal suono della campanella. Le foto delle mura rigate da fenditure hanno messo in subbuglio il gruppo Whatsapp dei genitori, qualcuno le ha diffuse nel web e l’effetto farfalla ha generato ripercussioni immediate.I carabinieri della stazione di Collemarino, raccolte le segnalazioni, hanno subito trasmesso un’informativa al Comune che si è mosso senza esitazione e ieri ha inviato un geometra nella scuola elementare Dante Alighieri di via Volta, dove sono state scattate le immagini-choc, ma anche alla materna Il Grillo Parlante di via Bufalini (sempre dell’istituto comprensivo Ancona Nord, da poco passato sotto la direzione della professoressa Lorella Cionchetti) dove finestre rotte e grondaie bucate hanno messo in allarme le famiglie. «Nessun problema strutturale», garantiscono da Palazzo del Popolo, ma l’esito degli accertamenti verrà affrontato oggi in una riunione con gli assessori Stefano Foresi e Paolo Manarini, insieme alle imprese che hanno svolto sopralluoghi negli istituti scolastici della città.