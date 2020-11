«Studenti a casa? Un peccato. Ma i contagi sono alle stelle»

ANCONA - «È stato giusto provarci. Ora non possiamo fare altro che adattarci alla situazione». Nessuno dei presidi degli istituti superiori di Ancona sarebbe voluto tornare alla didattica a distanza al 100%, soluzione che aveva mostrato tutti i propri limiti durante il lockdown. E si erano dati un gran da fare per mettere in atto ogni misura necessaria a contenere il virus tra i banchi e aprire l’anno scolastico in presenza. Ma di fronte all’impennata dei contagi alzano le mani e sposano la linea del presidente della Regione, che ha imposto lezioni online per tutti gli studenti delle scuole superiori.

«Provvedimento in linea con le esigenze del momento – afferma Francesco Savore del Vanvitelli Stracca Angelini -. Prevale la necessità di tutelare la salute pubblica». E nemmeno è sembrato strano il susseguirsi di disposizioni regionali e statali che in pochi giorni hanno portato la didattica a distanza prima al 50%, poi al 75% e ora al 100%. «Poco più di una settimana fa la situazione era completamente diversa – osserva Francesco Maria Orsolini del Mannucci -. Poi i contagi sono cresciuti in maniera esponenziale e i vari provvedimenti sono stati la normale conseguenza di questa escalation».

Secondo Alessandra Rucci del Savoia Benincasa, il fatto che non si sia fin da subito deciso per la didattica a distanza al 100% è stato anche un segno della volontà da parte delle istituzioni di garantire fino all’ultimo lezioni in presenza: «Poi di fronte ai dati epidemiologici che peggioravano non era possibile fare altrimenti». Anche Annarita Durantini del Galilei la vede così: «Sono profondamente rammaricata che si sia arrivati alla chiusura totale, ma i provvedimenti che si sono susseguiti sono tappe forzate imposte dalla situazione contingente a chi ha cercato di fare di tutto per non arrivarci, ben conoscendo i problemi che la didattica a distanza può creare». Ora ci si può solo augurare che la situazione non peggiori, tanto che sulla possibilità di tornare in aula tra un mese i dirigenti preferiscono rimettersi alle autorità competenti. «Tutti speriamo che si possa tornare alla scuola in presenza il prima possibile – dichiara Rucci -, ma in questo momento i nostri desideri contano poco. Certo, fa pensare il fatto che in Francia e in Germania le scuole siano comunque rimaste aperte, tuttavia è giusto tornare in aula soltanto quando gli esperti diranno che è possibile».



Nel frattempo bisognerà adeguarsi, anche se il passaggio dalla didattica al 75% a quella al 100% non ha comportato grandi stravolgimenti organizzativi. Infatti, nell’adeguarsi al precedente decreto governativo, le scuole avevano previsto che le ore in presenza fossero dedicate per lo più a laboratori e compiti in classe, e l’ordinanza della Regione mantiene in piedi la possibilità di svolgere questo tipo di attività in aula. Qualche correzione la dovrà fare giusto chi, come Durantini, aveva fatto in modo che le classi prime svolgessero tutte le lezioni in presenza. E non troppo problematico appare anche il discorso delle lezioni a scuola per gli alunni con bisogni educativi speciali e per quelli che hanno difficoltà di collegamento telematico. I primi faranno lezione in aula con i propri compagni nelle ore di laboratorio e collegandosi da scuola in via telematica, assistiti da un insegnante, nelle ore di didattica a distanza. I secondi sono pochi, visto che le scuole hanno dotato tutti gli studenti che ne erano sprovvisti di apparecchiature con cui collegarsi. Ne resta qualcuno con problemi di connessioni legati alla morfologia del territorio in cui abita. Per costoro c’è l’ipotesi di lezioni in aula col professore, che allo stesso tempo sarà collegato telematicamente col resto della classe.

