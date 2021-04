Positivi tre membri dell’equipaggio: si ferma alla banchina 19 la Cruise Bonaria

ANCONA - Tre membri dell’equipaggio sono risultati positivi al Covid. E per la Cruise Bonaria è scattato il fermo alla banchina 19. La nave della Grimaldi Lines, in servizio sulla linea per la Grecia, da martedì è sottoposta al provvedimento di fermo deciso con un’ordinanza ad hoc dall’autorità sanitaria marittima. I tre marittimi sono stati sistemati in altrettante cabine che erano state predisposte per questa misura nell’ambito del piano anti-Covid elaborato dalla compagnia.

I lavoratori risultati positivi al virus non possono abbandonare la loro cabina, non possono utilizzare spazi comuni della nave come la mensa nè accendere l’aria condizionata in cabina. Il resto dell’equipaggio, un’ottantina di persone, deve invece osservare un periodo di quarantena. Un nuovo tampone è previsto all’inizio della prossima settimana così da poter tenere sotto controllo la situazione e verificare l’eventuale negativizzazione dei tre componenti ora positivi e l’evoluzione della situazione per il resto dell’equipaggio. L’armatore ha ipotizzato anche un cambio di equipaggio così da poter far tornare operativo il traghetto sulla rotta Ancona-Patrasso, ma allo stato attuale tutto è rimasto immutato. Per tornare operativo il traghetto deve infatti ricevere l’autorizzazione a salpare dalle autorità. La banchina 19 è stata individuata da Capitaneria e Autorità portuale in quanto permette di mantenere operative tutte le altre banchine.

