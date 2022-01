Didattica mista, che stress. E negli istituti compresivi c'è il boom di quarantene

ANCONA - Aumenta il carico di stress sulle scuole. I contagi dilagano e si moltiplicano anche le classi in didattica mista. Ma secondo gli esperti dovremmo essere arrivati al picco di questa quarta ondata. Dunque da qui in avanti dovrebbe essere tutto in discesa, si spera. Ma intanto i dirigenti scolastici continuano ad essere sovrastati dalle impellenze da sbrigare. In particolare negli istituti comprensivi dove dalla settimana scorsa è cresciuto considerevolmente il numero delle classi in quarantena.

Le difficoltà

La criticità che sta emergendo in tutte le scuole è la difficoltà di rendere efficace la didattica mista. «E’ sicuramente più difficile tenere una lezione in questa modalità» afferma Francesco Maria Orsolini, preside del liceo artistico Mannucci. «La qualità della didattica ne risente molto, soprattutto per gli studenti più piccoli - sottolinea Tiziana Borini, assessore comunale alla Pubblica istruzione - i dirigenti ci evidenziano le grosse difficoltà degli insegnanti a tenere alta l’attenzione di una classe in queste condizioni». Infatti se la didattica mista risulta pesante per gli studenti delle scuole superiori, figuriamoci per quelli delle elementari e medie. Tra l’altro, l’ultimo decreto sulla gestione delle quarantene applica una serie di differenziazioni sulla base del numero di contagi a seconda delle fasce d’età. Nelle scuole superiori l’intera classe va in Dad con tre contagi. «Solo che in questo modo abbiamo gruppi di studenti che passano dalla Dad alla presenza in tempi molto rapidi - specifica Orsolini -, mentre l’anno scorso la misura della Dad era generica e coinvolgeva l’intero gruppo classe a prescindere».

I disagi

Dunque lo spacchettamento della classe da una parte crea disagi nella gestione della didattica «ma dall’altra consente la presenza ad almeno il 70% degli studenti dell’intero istituto» sottolinea Francesco Savore, preside dell’Istvas. Intanto i dirigenti scolastici proseguono nello svolgere una mole notevole di incombenze burocratiche che hanno praticamente stravolto il ruolo e la figura che rappresentavano un tempo. In primis la conta e l’archiviazione dei dati sui contagi degli studenti. «Noi abbiamo circa il 30% delle classi interessate dal virus - afferma Savore - nello specifico: 7 classi in quarantena, 2 con doppia positività e quindi in didattica mista e 5 classi in autosorveglianza». Negli istituti comprensivi la situazione è nettamente peggiorata rispetto alla settimana scorsa: allo Scocchera sono 28 le classi in quarantena, ai Quartieri Nuovi 9, al Novelli Natalucci 16 e al Pinocchio 21. «Siamo nella fase più difficile - ammette l’assessore Borini - e c’è grande preoccupazione. Ma rimaniamo fiduciosi nel dire che la fase acuta la stiamo per lasciare alle spalle». Indubbiamente la pandemia ha rivoluzionato il modello scolastico tradizionale. Ma più ancora ha cambiato il rapporto tra scuola e famiglia. «La comunicazione ad esempio è diventata molto più fluida - dice Orsolini - i genitori si interfacciano molto di più con la scuola rispetto a prima e chiedono conferme». Ciò che più evidenziano i dirigenti scolastici è la trasformazione dell’approccio che le famiglie hanno nei confronti dell’istituzione scolastica. «Un tempo arrivavano mail - racconta Savore - in cui la scuola era sempre sul banco degli imputati. Mentre adesso le famiglie ci scrivono per avere certezze, per essere rassicurate. Chiedono vicinanza alla scuola. Quando la pandemia ci avrà lasciati, il senso di fiducia nei confronti dell’istituzione scolastica sarà cresciuto enormemente».

